Torre del Greco, abbattuto immobile abusivo nel parco del Vesuvio

Torre del Greco, abbattuto immobile abusivo. Si trattava di un’abitazione in un complesso scolastico, realizzata in zona rossa ad alto rischio vulcanico.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Demolito un immobile abusivo all’interno del parco nazionale del Vesuvio, in via Pisani, a Torre del Greco. A renderlo noto è la procura di Torre Annunziata, che ha eseguito due ordini di demolizione relativi a condanne definitive risalenti al 2008 e al 2009. L’immobile, di circa 140 metri quadrati, era stato realizzato all’interno del complesso scolastico “Scuola Paradiso”. Era adibito a uso residenziale, con living, bagno e due camere da letto. La costruzione, in muratura con copertura piana, ricadeva in un’area vincolata paesaggisticamente, soggetta a norme sismiche e situata in piena zona rossa, a elevato rischio vulcanico. Un capitolo che si chiude dopo anni di contenziosi, con un’azione che rientra nel piano di contrasto all’abusivismo edilizio nel territorio vesuviano.

L’abbattimento, come già accaduto in altri casi recenti, è avvenuto in regime di autodemolizione. È stato infatti lo stesso proprietario a provvedere alla rimozione del manufatto. Un intervento che ha evitato così l’impiego dei fondi pubblici già stanziati dal Parco del Vesuvio grazie al protocollo con la procura oplontina. Un altro passo concreto nel contrasto all’abusivismo edilizio in un’area di pregio e fragilità ambientale. Un’area tra le più monitorate d’Italia per la tutela del territorio e la sicurezza della popolazione residente.