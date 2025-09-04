1 minuto per la lettura

“Una pizza per Gaza”: la solidarietà dei pizzaioli italiani a sostegno di Emergency, impegnata in Palestina con progetti sanitari e ospedalieri rivolti specialmente ai bambini travolti dalla guerra.

Da Napoli a tutta Italia, un gesto semplice può diventare atto di speranza. Nasce da questa idea “Una pizza per Gaza”, l’iniziativa ideata dal maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo, che destinerà un euro per ogni pizza venduta al sostegno di Emergency, impegnata in Palestina con progetti sanitari e ospedalieri rivolti a chi soffre di più, in particolare i bambini travolti dalla guerra.

Accanto a Sorbillo ci sono l’Associazione Custodi del Grano, di cui è presidente, e Sar Scatolificio, creando una rete che mira a coinvolgere quante più pizzerie possibile in tutta Italia. Ogni locale aderente riceverà materiale personalizzato, dai manifesti alle scatole per pizza brandizzate, per rendere visibile la campagna e far capire ai clienti che ogni pizza ordinata può fare la differenza.

“Una pizza per Gaza”: parte da Napoli l’iniziativa a sostegno di Emergency

«La pizza è condivisione, inclusione, solidarietà», afferma Sorbillo. «Con “Una pizza per Gaza” vogliamo trasformare un alimento simbolo dell’Italia nel mondo in uno strumento di aiuto vero e immediato. Invito tutti i colleghi pizzaioli, da Nord a Sud, ad aderire e a fare squadra per una causa che ci riguarda come esseri umani prima ancora che come professionisti».

In un mondo spesso diviso da conflitti e indifferenza, ordinare una pizza può diventare un atto di umanità, un piccolo gesto quotidiano capace di portare sollievo reale a chi vive situazioni drammatiche. “Una Pizza per Gaza” è passione, gusto e responsabilità, è la dimostrazione che anche ciò che sembra ordinario può trasformarsi in qualcosa di straordinario, che anche un piccolo gesto quotidiano può avere un impatto significativo nel cambiare la vita di chi ne ha più bisogno.