Sparatoria a Terzigno, ferito 50enne e ucciso il suo cane

1 minuto per la lettura

Un 50enne è rimasto ferito ad una gamba durante una sparatoria a Terzigno, provincia di Napoli; il suo cane è rimasto ucciso. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine

NAPOLI – Sparatoria nella notte a Terzigno (Napoli) dove un 50enne è rimasto ferito il suo cane è stato ucciso. Questa notte tra l’11 e il 12 luglio 2025, poco dopo le 3:30, i carabinieri della stazione di Terzigno e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Giacomo Puccini per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Poco prima ignoti avevano esploso dei colpi nei confronti di un 50enne già noto alle forze dell’ordine che era davanti alla porta di ingresso della sua abitazione in compagnia del proprio cane. L’uomo è stato ferito alla gamba destra mentre il cane è stato ucciso. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 cartucce calibro 12. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, il movente e capire i colpevoli dell’agguato.