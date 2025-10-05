Napoli, trovato con soldi falsi in tasca: in arresto 22enne

Carabinieri a Ponticelli1 minuto per la lettura
Fumava marjuana in un quartiere di Napoli mentre i carabinieri decidono di controllarlo: trovato con soldi (300 euro) falsi, in arresto un 22enne
I Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato nel quartiere di Ponticelli di Napoli un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo stava fumando una canna di marijuana quando i militari decidono di controllarlo. Una volta perquisito, il 22enne viene trovato in possesso di 300 euro falsi, 6 banconote da 50 euro l’una.
I militari hanno sequestrato le banconote accertando, grazie al prezioso contributo dei carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, che si trattassero di soldi falsi. In arresto il ragazzo trovato in possesso dei soldi falsi nel quartiere di Napoli. A adesso dovrà rispondere di detenzione di banconote contraffatte.
