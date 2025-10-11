X
Villaricca, incendio nell’appartamento, anziana disabile salvata dai carabinieri

Villaricca, incendio nell’appartamento, anziana disabile salvata dai carabinieri

carabinieri, Villaricca
A Villaricca di Napoli, carabinieri salvano una 80enne disabile intrappolata nel suo appartamento durante un incendio. Sta bene.

VILLARICCA (NAPOLI)- Un incendio divampa in un appartamento al primo piano di un immobile a Villaricca, cittadina a nord di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano – allertati dal 112 – arrivano sul posto, a via Filippo Turati 32. Parte la messa in sicurezza dell’area. I carabinieri fanno allontanare tutti i residenti del palazzo in attesa dei vigili del fuoco ma una donna manca all’appello.

Una signora di 80 anni abita in quell’appartamento al primo piano avvolto dal fumo. La signora è un’anziana disabile, vive da sola ed è incapace di deambulare. I carabinieri a quel punto entrano nel palazzo, affrontano la densa coltre di fumo che ha invaso lo stabile, individuano l’abitazione e entrano in casa della donna. L’anziana, rimasta intrappolata nella camera da letto, viene presa in braccio e portata fuori dal palazzo. Arrivano i vigili del fuoco che domano le fiamme e i medici del 118 che prestano le prime cure alla donna che fortunatamente sta bene.

