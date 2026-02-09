Secondigliano: incendio in una pizzeria, sfollate 21 persone

1 minuto per la lettura

Ventuno persone sfollate in seguito a un incendio in una pizzeria nel quartiere di Secondigliano. Ancora sconosciute le cause del rogo

NAPOLI – A Napoli 21 persone sfollate in seguito a un incendio che si è sviluppato la scorsa notte in una pizzeria nel quartiere di Secondigliano. L’amministrazione comunale è intervenuta per garantire assistenza ai cittadini coinvolti e per monitorare i rischi ambientali. Attualmente, a causa dei danni strutturali provocati dal rogo, due appartamenti adiacenti il locale sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco. Inoltre, la zona resta sotto osservazione per la qualità dell’aria, che risulta ancora fortemente satura di fumi e difficile da respirare.

Per far fronte all’emergenza abitativa immediata, il Comune ha disposto l’apertura straordinaria del Centro giovanile Sandro Pertini (ex Centro Combattenti), adibito a punto di prima accoglienza. Al momento sono 21 le persone accolte presso la struttura, per le quali i servizi sociali e la Protezione civile stanno predisponendo pasti caldi e pernottamento.

“Siamo presenti sul territorio per non lasciare sole le famiglie che – ha detto l’assessora al Welfare, Chiara Marciani – hanno dovuto abbandonare le proprie case per questo drammatico evento. La nostra priorità è garantire loro un riparo sicuro. Grazie al lavoro dei servizi sociali e dei volontari, abbiamo allestito il centro Pertini per accogliere i 21 sfollati, tra cui alcuni anziani e bambini, assicurando pasti e assistenza per la notte. Restiamo in costante contatto con i tecnici e le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione e la messa in sicurezza degli edifici».