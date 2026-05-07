Castellammare, minore in difficoltà sugli scogli salvato dai Carabinieri

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Un minore di 14 anni in crisi psicologica salvato dai Carabinieri a Castellammare: decisiva la telefonata con un militare che lo ha rassicurato.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) – «Buonasera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica». Con queste parole cariche di tensione è iniziata, nella serata di ieri 6 maggio 2026, una delicata operazione di salvataggio che ha visto protagonista un ragazzo di soli 14 anni. Sono le 20:20 quando il telefono della centrale operativa della Compagnia di Castellammare di Stabia squilla. Dall’altro lato della cornetta, un adolescente lancia un grido d’aiuto. Il giovane, tormentato da un forte disagio depressivo legato alle difficoltà scolastiche, alle amicizie e al complesso rapporto con i genitori, ha scelto i Carabinieri come interlocutori per sfogare il proprio malessere. Il Vice Brigadiere di turno intuisce immediatamente la gravità della situazione. Il ragazzo si trova sulla scogliera del lungomare, in una posizione pericolosa non solo per il suo stato emotivo, ma anche per il rischio concreto di scivolare in mare.

MINORE SALVATO DAI CARABINIERI DI CASTELLAMMARE DI STABIA: SETTE MINUTI DI DIALOGO E SPERANZA

Mentre una pattuglia della Sezione Radiomobile si precipita sul posto, il militare della centrale intrattiene il 14enne per 7 minuti e 33 secondi. Una conversazione intensa, durante la quale il Carabiniere non evita i temi difficili, ma lascia sfogare il giovane. Parlandogli da padre a figlio, il militare sottolinea l’importanza della famiglia e lo rassicura, convincendolo pian piano ad allontanarsi dagli scogli e a dirigersi verso la cassa armonica della Villa Comunale. Il “pedinamento telefonico” si conclude quando il ragazzo raggiunge la gazzella che lo attende. Dopo aver ringraziato per il supporto ricevuto, il giovane è stato finalmente rassicurato e affidato ai propri genitori. Una storia di ordinaria umanità dove la divisa è diventata un porto sicuro per una giovane anima in tempesta.