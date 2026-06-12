Procida, registra il collegio docenti con smartphone e aggredisce preside

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Procida, 47enne di Afragola arrestato dopo aver registrato di nascosto il collegio docenti e aggredito la preside e due vigili. La dirigente è finita in ospedale.

Procida, tensione all’istituto tecnico nautico “Francesco Caracciolo-Giovanni da Procida”, un 47enne di Afragola arrestato dai carabinieri della stazione isolana con l’accusa di lesioni a dirigente scolastico e di installazione abusiva di apparecchiature o mezzi idonei ad intercettare comunicazioni.

L’uomo, assistente tecnico di laboratorio in servizio nella scuola, nel pomeriggio di ieri avrebbe lasciato il proprio smartphone all’interno dell’aula durante il collegio dei docenti, con l’obiettivo di registrare di nascosto la riunione.

PROCIDA, AGGREDISCE PRESIDE E VIGILI

Secondo la ricostruzione, non essendo presente all’incontro, il 47enne avrebbe tentato di recuperare il cellulare una volta scoperto. In quel momento la situazione sarebbe degenerata.

Prima avrebbe aggredito due agenti della polizia locale intervenuti sul posto, poi avrebbe colpito con un pugno al volto la dirigente scolastica, facendola cadere a terra.

Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. La preside soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale.

Per la vittima la prognosi è di 10 giorni, mentre per i due agenti della polizia municipale i giorni di prognosi sono tre ciascuno.

L’episodio ha destato forte allarme all’interno dell’istituto e nell’isola, dove la vicenda ha rapidamente fatto discutere per la violenza dell’aggressione e per il tentativo di registrare riservatamente il collegio dei docenti.