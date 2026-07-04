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Giovane donna di Mugnano di Napoli partorisce su un furgone nel Frusinate. L’intervento del 118 salva la neonata.

MUGNANO DI NAPOLI (NAPOLI)- Una nascita straordinaria, ad alto tasso di drammaticità ma dal finale dolcissimo, ha tenuto con il fiato sospeso il personale sanitario del Frusinate questo pomeriggio, 4 luglio 2026. Una giovane mamma di Mugnano di Napoli ha dato alla luce la sua bambina direttamente a bordo del furgone di famiglia. Il mezzo si è fermato lungo la via Casilina prontamente sono intervenuti i soccorritori del 118. La coppia aveva trascorso la mattinata a Colfelice per fare visita ad alcuni parenti. Sulla via del rientro verso la Campania, mentre il veicolo si trovava nel territorio di Castrocielo e si apprestava a imboccare la strada Leuciana per raggiungere il casello dell’autostrada A1 a Pontecorvo, la donna ha avvertito le doglie improvvise e la rottura delle acque.

L’ALLARME AL 118 E LA CORSA CONTRO IL TEMPO

Capita la gravità e l’imminenza dell’evento, il marito ha accostato il furgone e ha allertato i soccorsi. Dalla postazione Ares 118 di Pontecorvo è scattato immediatamente l’equipaggio di turno, composto dall’infermiere Marco Cardillo, dalla soccorritrice Tiziana Salmasi e dall’autista soccorritore Attilio Pirina. Contemporaneamente, la centrale operativa ha preallertato i medici dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone per gestire eventuali complicazioni. Quando l’ambulanza ha raggiunto il furgone a Castrocielo, la situazione era già oltre il punto di non ritorno: la bimba stava per nascere e non c’era il tempo materiale per tentare il trasporto in pronto soccorso.

DONNA PARTORISCE SUL SEDILE DEL FURGONE E IL CORDONE INTORNO AL COLLO DELLA NEONATA

I sanitari hanno trasformato l’abitacolo del mezzo in una sala parto improvvisata, facendo distendere la puerpera e assistendola nelle fasi cruciali dell’espulsione. Durante la manovra, l’equipaggio si è trovato di fronte ad una complicazione: la neonata presentava il cordone ombelicale avvolto intorno al collo, una condizione clinica che avrebbe potuto provocarne il soffocamento nel giro di pochissimi istanti. La prontezza e la perizia tecnica dei tre operatori dell’Ares hanno permesso di liberare immediatamente le vie respiratorie della piccola, salvandole la vita e completando il parto in totale sicurezza sul posto. Dopo le prime cure in strada, la mamma e la neonata sono state trasferite d’urgenza all’ospedale di Frosinone. I medici del nosocomio ciociaro hanno confermato che le condizioni di salute di entrambe sono ottime e non destano alcuna preoccupazione.