Napoli, sbarcati i 41 migranti soccorsi dalla nave di Emergency

Volti stanchi ma pieni di speranza, in 41 migranti, tutti uomini tra cui tre minori, sbarcano a Napoli dalla nave Life Support di Emergency.

NAPOLI- Si è conclusa questa mattina, 1 agosto 2024, nel porto di Napoli la missione di salvataggio della Life Support, la nave di Emergency che opera nel Mediterraneo centrale. A bordo, 41 persone, tutti uomini, tra cui tre minori non accompagnati, provenienti da Siria, Egitto e Bangladesh.

I 42 sono stati soccorse la notte tra lunedì e martedì scorsi in acque internazionali della zona Sar libica. I migranti viaggiavano su una piccola barca in vetroresina.

«Dopo tre lunghi giorni di navigazione siamo arrivati a Napoli, il porto assegnato alla Life Support per lo sbarco dei naufraghi salvati con l’intervento di lunedì 29 luglio. In queste 72 ore – spiega Miriam Bouteraa, mediatrice culturale a bordo della Life Support – le persone soccorse hanno condiviso con noi le loro storie».

Le testimonianze dei naufraghi raccontano di un viaggio disperato, affrontato con la speranza di un futuro migliore.

LE NUOVE STORIE DI FUGA E SPERANZA DEI MIGRANTI ARRIVATE NEL PORTO DI NAPOLI SULLA NAVE DI EMERGENCY

«Un uomo egiziano – dice Miriam Bouteraa- ci ha raccontato di essere fuggito dal suo paese. Ha lasciato i genitori anziani, sia per le condizioni di repressione politica sia per le condizioni di precarietà economica in cui viveva con la moglie e i loro tre bambini piccoli. Spera di poter trovare un lavoro dignitoso in Italia e di poter ricongiungere la sua famiglia qui in Europa, in modo che possano accedere a servizi fondamentali quali la sanità pubblica. Visto che in Egitto, ci diceva, non c’è l’accesso minimo alle cure mediche a tutela della salute. Soprattutto ci ha raccontato che ha attraversato il Mediterraneo rischiando tutto, perché non gli era rimasta nessuna altra alternativa. Ora è sbarcato insieme agli altri 40 naufraghi e noi facciamo a tutti un grandissimo in bocca al lupo».

La nave di Emergency, che opera nel Mediterraneo centrale da dicembre 2022, ha completato la sua ventiduesima missione di salvataggio e sbarco di migranti. Sino ad oggi ha soccorso un totale di 1.897 persone e ora si prepara a ripartire.