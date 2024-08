Napoli, 59enne ferito a colpi d'arma da fuoco in pieno centro

1 minuto per la lettura

NAPOLI- Un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe questa mattina a Napoli. L’aggressione è avvenuta intorno alle 10 in via San Pantaleone, nel cuore della città.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata avvicinata da sconosciuti che, senza apparente motivo, gli avrebbero sparato. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Pellegrini, dove è stato ricoverato in condizioni non gravi. I Carabinieri della Compagnia Centro, sono intervenuti intorno alle 10.30 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per un ferito. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.