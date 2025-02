Napoli, 34enne in permesso premio dal carcere picchia la compagna

1 minuto per la lettura

Un uomo di 34 anni di Napoli, in permesso premio dal carcere, picchia la compagna e sperona un’auto, minacciando un automobilista.

NAPOLI- Un permesso premio dal carcere di Eboli si è trasformato in una serie di reati per un 34enne di Boscotrecase, in provincia di Napoli. L’uomo, uscito dal carcere per qualche ora, è stato arrestato a Torre del Greco con l’accusa di maltrattamenti, danneggiamento, violenza privata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato nel traffico, quando il 34enne ha preso a schiaffi la donna che era in auto con lui. Un ragazzo di 20 anni ha assistito alla scena e ha chiamato il 112, ma ha anche cercato di intervenire, intimando all’uomo di smetterla.

Il 34enne, però, non ha reagito bene: ha inseguito il giovane con la sua auto, lo ha speronato e ha finito per tamponare un’altra vettura in sosta. Non contento, l’aggressore ha poi bloccato un’altra auto in transito, ha minacciato il conducente e lo ha costretto ad accompagnarlo a casa. Nel frattempo, i carabinieri, allertati dal ragazzo che aveva assistito alla prima aggressione, erano sulle tracce dell’auto in fuga. Dopo una breve colluttazione, i militari sono riusciti a bloccare il 34enne e ad arrestarlo.

IN PERMESSO PREMIO DAL CARCERE PICCHIA LA COMPAGNA

L’uomo è stato quindi riportato in carcere, questa volta a Poggioreale. L’uomo è accusato di maltrattamenti, danneggiamento, violenza privata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio ha suscitato grande indignazione a Torre del Greco, dove si sono registrati diversi commenti di condanna per l’accaduto. La vicenda, inoltre, ha riacceso il dibattito sulla concessione dei permessi premio e sulla necessità di un maggiore controllo sui detenuti che usufruiscono di tali benefici.