Tenta di uccidere il rivale in amore: 18enne arrestato nel Napoletano

Tenta di uccidere il rivale in amore. A Torre del Greco, un 18enne ha ferito con quattro coltellate un ragazzo di 20 anni.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Una lite per amore si è trasformata in un tentato omicidio. A Torre del Greco (Napoli), ieri sera, 17 febbraio, un 18enne ha ferito con quattro coltellate un ragazzo di 20 anni, colpevole, ai suoi occhi, di avergli “rubato” la fidanzata. La vittima è ricoverata in ospedale, mentre l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Tenta di uccidere il rivale in amore

La vicenda ha avuto origine da una relazione sentimentale interrotta. La ragazza, al centro del triangolo amoroso, aveva deciso di lasciare il 18enne per fidanzarsi con il ventenne. Una scelta che il primo non ha mai accettato, fino a spingerlo a organizzare un incontro chiarificatore con il nuovo compagno dell’ex fidanzata. Il ventenne ha accettato di vedersi, ma il confronto si è trasformato in un violento litigio, degenerato poi in una vera e propria aggressione. Durante la colluttazione, il 18enne ha estratto un coltello e ha colpito il rivale quattro volte. Uno dei fendenti ha raggiunto il polmone della vittima, facendola crollare a terra.

L’intervento del commerciante e la corsa in ospedale

La scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni passanti e, soprattutto, del proprietario di una paninoteca vicina, che è intervenuto tempestivamente. Senza perdere tempo, il commerciante ha caricato il ragazzo ferito sulla propria auto e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca, dove i medici sono intervenuti immediatamente per stabilizzarlo. Intanto, l’aggressore si era già dato alla fuga.

La caccia al responsabile

Scattate immediatamente le ricerche, i carabinieri si sono recati prima a casa del 18enne, ma i genitori, visibilmente preoccupati, hanno dichiarato di non sapere dove fosse. Successivamente, i militari hanno cercato il giovane anche presso l’abitazione dell’ex fidanzata, senza trovarlo. Dopo ore di tensione, sono stati gli stessi genitori a contattare le forze dell’ordine, segnalando che il ragazzo era tornato a casa.

Tenta di uccidere il rivale in amore: 18enne arrestato nel Napoletano

Il 18enne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è ricoverata in ospedale sotto osservazione. Gli inquirenti stanno analizzando le conversazioni sui social e i messaggi scambiati tra i protagonisti della vicenda, alla ricerca di ulteriori elementi utili all’indagine. L’arma del delitto, però, non è stata ancora ritrovata. Una storia che lascia sgomenti e che riaccende i riflettori sulla pericolosità della violenza giovanile e sull’incapacità di gestire le emozioni.