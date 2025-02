Frattaminore, incendio in appartamento: morta 60enne

1 minuto per la lettura

Nell’incendio in appartamento di Frattaminore, donna di 60 anni è morta. Fiamme causate da sigaretta spenta male. Marito illeso.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state innescate da una sigaretta spenta male. La vittima viveva nell’appartamento insieme al marito di 58 anni, rimasto illeso ma sotto shock.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e il personale del 118. Nonostante il rapido intervento, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e per accertare eventuali responsabilità.