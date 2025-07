Napoli, due fratelli trovati morti in casa nei Quartieri Spagnoli

1 minuto per la lettura

A Napoli, due fratelli sono stati trovati morti in casa nei Quartieri Spagnoli, con ferite da arma da fuoco. L’ipotesi più accreditata è l’omicidio-suicidio, indagini in corso.

NAPOLI – Una drammatica scoperta ha scosso i Quartieri Spagnoli di Napoli questa mattina, dove due fratelli sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione in vico Santo Spirito. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini. Secondo le prime ipotesi formulate dagli investigatori, si tratterebbe di un drammatico caso di omicidio-suicidio. Entrambi i corpi presentavano ferite d’arma da fuoco, un dettaglio che rafforza questa pista investigativa.

Dopo il ritrovamento dei due fratelli morti ai Quartieri Spagnoli, le autorità stanno attualmente lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. E accertare le cause che hanno portato a questa duplice morte. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’accaduto.