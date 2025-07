Tragedia sul lavoro a Napoli, operaio cade nel vuoto e muore

1 minuto per la lettura

NAPOLI – Un operaio di 58 anni anni è deceduto ieri a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, mentre stava installando un impianto di climatizzazione. La tragedia è avvenuta in via Pontone: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 6 metri precipitando di schiena su un cordolo di cemento.

Dopo alcuni tentativi di rianimazione, il personale del 118 ne ha constatato il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul posto, insieme al nucleo ispettorato lavoro di Napoli e al nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata.

La salma dell’operaio è al momento a disposizione dell’Autorità giudiziaria.