Incendio sul traghetto, i passeggeri sbarcati a Napoli

NAPOLI – Sono sbarcati nel porto di Napoli alle 23:38 circa i passeggeri del traghetto Raffaele Rubattino diretta da Palermo a Napoli sulla quale nel tardo pomeriggio di ieri è scoppiato un incendio che ha coinvolto la sala macchine, spingendo la nave alla deriva.

“È una vergogna”, ha affermato ai microfoni di Italpress il primo passeggero sbarcato. Alcuni passeggeri dovevano sbarcare a Napoli per raggiungere altre mete, come Ischia o Calabria. “Siamo stati costretti a fermarci qui una notte e prenotare una stanza d’hotel. Rimborsi? Non sappiamo ancora nulla”, ha affermato un’altra passeggera mentre si dirigeva all’uscita del porto. Prima dello sbarco, una voce ha annunciato al microfono che il bar della Stazione Marittima sarebbe rimasto aperto per consentire ai passeggeri di rifocillarsi.

“Oltre il danno, anche la beffa – ha dichiarato una passeggera che si è offerta di parlare ai microfoni dei giornalisti – Siamo stati fermi perché non c’era la banchina libera. È già la seconda volta che accade. In questa situazione bisognava liberarla all’emergenza più assoluta. Questo è quello che vi dico con tanta tenerezza, tanta paura e tanto dispiacere per chi aveva bambini piccini. Non funzionavano le luci, non si potevano usare nemmeno i bagni. Ora ci hanno accontentato con due panini. Ho detto tutto”.

L’incendio era scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino a nord ovest dell’isola di Capri a una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave, alla deriva, è stata raggiunta da due rimorchiatori partiti dal porto di Napoli e trainata a destinazione.