Spari a Napoli est: tre bossoli sull’asfalto

1 minuto per la lettura
Nel Rione Villa di Napoli, in Via Ravello sono stati trovati tre bossoli sull’asfalto. La polizia indaga sull’episodio.
Tre bossoli calibro 9 x 21 sull’asfalto di Napoli, nella zona San Giovanni a Teduccio. Come a dire, un segno. Un avvertimento. O forse, il nulla. È successo ieri sera, 28 agosto 2025, nell’ombra del Rione Villa, in Via Ravello, una strada come tante. La Polizia di Stato indaga sul ritrovamento dei bossoli trovati la, sul selciato, come a firmare un atto di prepotenza. Tre piccoli frammenti di metallo che potrebbero raccontare una storia o significare il nulla. Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, che indaga sull’accaduto non si registrano danni a cose o persone. Al momento le indagini proseguono per risalire all’autore del gesto e chiarire il movente.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA