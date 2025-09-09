Pastaio ucciso insieme con il cane, tre fermi nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Pastaio ucciso a Gragnano insieme al cane: tre fermi. Si attende la decisione del gip.

GRAGNANO (NAPOLI) – Un agguato in pieno giorno, l’ennesimo episodio di violenza che scuote il Napoletano. Alfonso Cesarano, 34 anni, pastaio di Gragnano, è stato ucciso a colpi di pistola lo scorso 29 agosto mentre rientrava a casa. Con lui è stato colpito e ucciso anche il suo cane. A distanza di giorni dall’omicidio, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito tre fermi: due presunti killer, in sella a uno scooter al momento dell’agguato, e un complice accusato di averli supportati nella pianificazione e nell’esecuzione del delitto. Attesa per la decisione del gip che dovrà convalidare o meno i provvedimenti precautelari.

Secondo gli inquirenti, l’omicidio di Cesarano porta i segni inequivocabili del metodo mafioso: i colpi esplosi in via Cappella della Guardia, nel cuore di Gragnano, non hanno lasciato scampo al 34enne. L’uomo, che si trovava ai domiciliari per un precedente tentato omicidio, godeva di permessi speciali per poter lavorare nel pastificio di famiglia. È stato proprio al rientro dal lavoro che i sicari lo hanno sorpreso e freddato con una raffica di proiettili.

La ferocia dell’agguato, consumato in pieno giorno e davanti a testimoni, conferma l’intento intimidatorio del commando. Un messaggio di sangue che, secondo gli investigatori, si inserisce nella trama criminale che ancora condiziona il territorio stabiese e vesuviano. Ora la parola passa al giudice, mentre a Gragnano resta l’amarezza per una vita spezzata e per una violenza che non risparmia nemmeno un animale innocente.