Omicidio a Napoli: 33enne ucciso in auto vicino Capodimonte

Omicidio a Napoli: Umberto Russo, 33 anni, ucciso a colpi di pistola in auto vicino Capodimonte. Indagini in corso su precedenti agguati subiti.

NAPOLI – Un omicidio in pieno giorno ha scosso la zona di Capodimonte a Napoli. Umberto Russo, un uomo di 33 anni, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua auto, intorno alle 9:30 di questa mattina, domenica 28 settembre. La sparatoria è avvenuta in Via Miano, vicino a Porta Miano, uno degli ingressi del Parco da cui si accede anche al Museo della Reggia di Capodimonte. La brutale esecuzione, avvenuta in un orario di potenziale afflusso, ha immediatamente destato allarme tra i residenti.

INDAGINI SULLA VITTIMA: PRECEDENTI MA NESSUNA AFFILIAZIONE

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Vomero per i rilievi e l’avvio delle indagini. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, la vittima, Umberto Russo, risulta avere piccoli precedenti, ma non risulterebbe affiliato a clan camorristici. Un dettaglio emerso è che l’uomo, circa una decina di anni fa, era già scampato a un altro agguato, suggerendo che l’episodio di oggi non sia casuale e possa inserirsi in dinamiche criminali ancora da chiarire.

REAZIONE DEL PREFETTO: INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI

In relazione al grave episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza da parte delle forze dell’ordine nell’area interessata. Il Prefetto ha ribadito il massimo impegno, sottolineando che “l’impegno dell’Arma dei Carabinieri, intervenuta nell’immediato sul luogo dell’evento criminale, prosegue incessantemente, anche con il coinvolgimento di tutte le altre Forze di Polizia, impegnate in operazioni ad Alto Impatto, che mirano a combattere i fenomeni criminali più diffusi, specialmente nelle zone dove sono più frequenti, attraverso strategie mirate a ripristinare la sicurezza”. Il fatto verificatosi questa mattina sarà oggetto di approfondimento in occasione del prossimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.