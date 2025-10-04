Pomigliano d’Arco, esplosione in officina: gravi i tre operai feriti

1 minuto per la lettura

Grave esplosione in officina a Pomigliano d’Arco: tre operai feriti, due sono gravi, uno rischia la vita. Indagini in corso.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) – Grave incidente sul lavoro stamattina a Pomigliano d’Arco, dove un’esplosione è avvenuta all’interno di un’officina di autodemolizioni in via San Giusto. L’incidente sul lavoro ha causato il ferimento di tre operai, due dei quali versano in condizioni serie. L’esplosione, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha ferito gravemente due dipendenti: uno è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli in condizioni critiche e sarebbe in pericolo di vita. L’altro operaio gravemente ferito è stato anch’esso ricoverato al Cardarelli.

Un terzo operaio ha riportato lesioni meno gravi; è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all’Ospedale del Mare per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna per avviare le indagini. Al momento, le dinamiche esatte dell’esplosione che ha provocato i tre feriti e le cause che hanno innescato lo scoppio all’interno dell’officina di autodemolizioni di Pomigliano d’Arco rimangono da chiarire, .