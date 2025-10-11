Napoli, morte Ihaza Anthony per uso del taser: 5 carabinieri indagati

1 minuto per la lettura

A Napoli, cinque carabinieri indagati per la morte del 35enne Ihaza Anthony dopo l’uso del taser. Disposta l’autopsia per chiarire la morte.

NAPOLI – La Procura della Repubblica di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati cinque carabinieri in relazione alla morte di Ihaza Anthony, il 35enne deceduto, il 6 ottobre 2025, in ambulanza dopo essere stato immobilizzato con una scarica di taser nel quartiere di Chiaia. Il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo di armi. L’intervento dei militari era avvenuto in seguito a una segnalazione per una lite in famiglia che vedeva coinvolto il 35enne. Durante le fasi concitate dell’immobilizzazione è stato utilizzato lo strumento a impulsi elettrici in dotazione all’Arma, ma l’uomo è spirato poco dopo a bordo dell’ambulanza.

CARABINIERI DI NAPOLI INGATATI PER LA MORTE DEL 35ENNE: L’AUTOPSIA PER STABILIRE IL NESSO CAUSALE CON IL TASER

Il fulcro delle indagini è ora stabilire se esista un nesso di causalità diretto tra l’utilizzo del taser e il decesso di Ihaza Anthony. A questo scopo, l’autopsia sul corpo del 35enne è stata fissata per l’inizio della prossima settimana. Gli esami autoptici saranno cruciali per chiarire le cause del decesso e l’eventuale ruolo svolto dalla scarica elettrica. Tra gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria rientra anche una perizia tecnica sul taser stesso, che è stato posto sotto sequestro. L’indagine è volta a garantire la massima trasparenza sull’accaduto e a verificare la corretta applicazione dei protocolli operativi in dotazione alle Forze dell’Ordine