Napoli, 35enne morto dopo la seconda scarica di taser

Morto a Napoli dopo due scariche di taser– la seconda più intensa dopo l’inefficacia della prima e dello spray urticante –il 35enne Anthony Ihaza Ehogonoh. L’autopsia conferma le ferite dei quattro dardi. La relazione completa, compresi gli esami tossicologici, sarà depositata entro 60 giorni.

NAPOLI – Anthony Ihaza Ehogonoh, 35 anni, è morto il 6 ottobre scorso a Napoli, dopo esser stato colpito da un taser in stato di evidente alterazione. Secondo l’esame autoptico eseguito ieri nel Secondo Policlinico di Napoli, il giovane è stato attraversato da due scariche elettriche. La prima, insieme allo spray urticante precedentemente usato, si era rivelata inefficace, rendendo necessaria una seconda scarica, più intensa.

Sul corpo di Anthony sono state rilevate le ferite lasciate da quattro dardi, poiché ciascuna delle due cartucce utilizzate dai carabinieri contiene due dardi. L’arma è stata impiegata da un solo militare. La relazione completa sull’autopsia, che includerà anche gli esami tossicologici, sarà depositata entro 60 giorni. La famiglia del 35enne sta preparando le esequie, che potrebbero svolgersi tra oggi e domani, dopo il nulla osta ricevuto dal pm Barbara Aprea e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.