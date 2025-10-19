Napoli, Quartieri Spagnoli: 4 arresti per il tentato omicidio di settembre

2 minuti per la lettura

Napoli: 4 arresti (due minori) per tentato omicidio mafioso ai Quartieri Spagnoli a settembre. Spedizione punitiva a colpi di pistola.

NAPOLI – Quattro persone, tra cui due minorenni, sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro. L’accusa per loro è di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. I provvedimenti, emessi dalla Dda di Napoli e dalla Procura per i Minorenni partenopea, si riferiscono a una spedizione punitiva avvenuta nella notte del 15 settembre scorso in via Conte di Mola, nei Quartieri Spagnoli. Gli indagati, due adulti e due minorenni sono ritenuti a vario titolo responsabili dell’agguato che ha colpito un 23enne e un 17enne. Gli indagati hanno 46 anni e una giovane donna 21enne) e poi i due minori di 17 e 16 anni.

SPARATORIA CON DUE VITTIME, UN FERITO GRAVE

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 46enne, che all’epoca dei fatti si trovava agli arresti domiciliari, avrebbe partecipato all’azione di fuoco insieme al figlio 16enne e a un complice non identificato. Il gruppo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro due ragazzi: un ventitreenne e un diciassettenne. Uno dei proiettili ha raggiunto all’addome il 23enne, che risulta ancora ricoverato in gravissime condizioni. Il 17enne è riuscito a salvarsi senza riportare ferite.

Il ruolo degli indagati è stato ricostruito con precisione. Il 46enne, il 16enne e un ignoto complice sono accusati di essere gli autori materiali della sparatoria. La 21enne è ritenuta concorrente morale: avrebbe supportato l’agguato conducendo uno degli autori minorenni in un B&B per travisarsi e poi fornendogli uno scooter con targa coperta, essenziale per l’azione di fuoco.

RICOSTRUZIONE DEL TENTATO OMICIDIO NEI QUARTIERI SPAGNOLI TRAMITE VIDEOSORVEGLIANZA E INFORMAZIONI

Le indagini, coordinate dalla DDA e dalla Procura per i Minorenni, hanno permesso di ricostruire il grave quadro indiziario grazie all’analisi incrociata dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, e alle dichiarazioni di persone informate sui fatti. I fermati sono stati associati alle rispettive strutture di detenzione: gli adulti in carcere, uno dei minori in un penitenziario minorile e l’altro in comunità. L’episodio conferma la preoccupante presenza di logiche criminali nei Quartieri Spagnoli, con il coinvolgimento anche di giovanissimi.