Palma Campania, sequestrate due penne -pistola pronte a uccidere a un 27enne

A Palma Campania, due penne-pistola letali e cocaina sequestrate a un 27enne. Trovato anche un “kit da rapinatore” e munizioni.

PALMA CAMPANIA (NAPOLI) – Sembrava un innocuo astuccio di cancelleria, ma conteneva armi letali degne di un film di spionaggio. I Carabinieri di Palma Campania, in provincia di Napoli, hanno scoperto e sequestrato due penne-pistola perfettamente funzionanti nell’abitazione di un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e stupefacenti. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una serie di controlli mirati a contrastare la diffusione di armi e droga nel territorio. L’attenzione dei militari è stata catturata da una scatola rossa poggiata su un comodino: al suo interno, due penne metalliche color argento, capaci di scrivere, ma con un segreto micidiale. Penne da scrivania ma pistole da fuoco perché le due “penne” erano in realtà vere e proprie armi da fuoco. La prima è risultata essere una penna calibro 22, mentre la seconda una calibro 6,35 x 16SR.

Entrambe erano dotate di un meccanismo a molla pronto a scattare con la semplice trazione della testina, e di una camera interna nel fusto per l’alloggio dei proiettili. Strumenti letali mascherati da oggetti di uso comune.

SEQUESTRATE PENNE – PISTOLA MA ANCHE UN “KIT DA RAPINATORE” E LA COCAINA

Il giovane non aveva in casa solo le insolite armi “stile 007”. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto quello che è stato definito il “kit da rapinatore”. Si tratta di un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore a nastro da 30 colpi. Una pistola a salve semiautomatica. 5 proiettili veri e 47 munizioni a salve. Oltre all’arsenale, sono stati sequestrati anche 26,6 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri e un bilancino di precisione, confermando l’attività di spaccio del 27enne. Le micidiali penne-pistola e tutto il materiale sono stati sequestrati. Il 27enne è stato immediatamente trasferito in carcere, dove dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e stupefacente.

ALLARME ARMI NEL NAPOLETANO

L’operazione odierna si inserisce nel contesto di un’ampia attività di contrasto alla criminalità che vede l’allarmante diffusione di armi tra Napoli e provincia, spesso anche tra i giovanissimi. I controlli dall’inizio dell’anno hanno già portato al sequestro di 150 coltelli, 319 armi improprie (tra tirapugni e mazze) e 152 armi da fuoco. Tra i sequestri più singolari, si ricordano le pistole giocattolo modificate e, come nel caso delle penne, dispositivi occultati, come la pistola portachiavi calibro 7.65 rinvenuta lo scorso luglio dai Carabinieri di Villaricca: un piccolo dispositivo tascabile, pronto all’uso, che dimostra la crescente creatività e pericolosità nel mascherare strumenti di morte.