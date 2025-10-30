Cercola, carabinieri a scuola: 2 minorenni con coltello e droga negli zaini

1 minuto per la lettura

Controlli Carabinieri nella scuola IPSAR Tognazzi di Cercola: denunciati 2 studenti minorenni per possesso di un coltello e droga. Sequestro di droga a Ponticelli nell’abitazione di 24enne.

CERCOLA (NAPOLI) – Un’operazione congiunta dei Carabinieri, supportata dal nucleo cinofili dell’Arma, ha portato al ritrovamento di un coltello a scatto e di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto Scolastico Superiore IPSAR Tognazzi di viale Italia, nel parco Europa a Cercola.

I militari hanno effettuato un servizio di controllo a largo raggio nelle aree comuni dell’istituto. Poco prima del suono della campanella, sono state rinvenute armi e droga occultate nelle tasche o negli zaini di alcuni studenti: Un studente di 15 anni è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Napoli per il possesso dell’arma. Uno studente di 16 anni nascondeva nello zaino una dose di hashish. È stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

DOPO LA DROGA A SCUOLA A CERCOLA: Blitz DEI CARABINIERI in un’Abitazione a Ponticelli

L’attività di ricerca della droga non si è limitata all’ambito scolastico. Le successive indagini hanno condotto i carabinieri nell’abitazione di un 24enne di Ponticelli. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di droga: 621 dosi di marijuana e 521 dosi di hashish. In totale, le dosi, già pronte per la vendita al dettaglio, raggiungono quasi il chilo di stupefacente. Sono stati sequestrati anche 410 euro in contanti, ritenuti provento del reato, e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il 24enne è stato arrestato ed è attualmente detenuto in carcere.