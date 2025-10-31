Napoli, bambina legata alla sedia dell’asilo da un’educatrice

1 minuto per la lettura

A Pianura di Napoli, una piccola bambina dell’asilo è stata legata alla sedia con una sciarpa da un’educatrice. La segnalazione è partita dalla madre della piccola che non ha sporto denuncia.

NAPOLI – Un episodio di grave negligenza è avvenuto in una scuola d’infanzia paritaria nel quartiere Pianura di Napoli, dove un’educatrice, in servizio da soli quattro giorni, è stata immediatamente licenziata dopo aver legato una bambina alla sedia durante l’ora di mensa. L’episodio è emerso grazie alla richiesta di aiuto della madre della piccola, che ha allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti rapidamente sul posto.

NAPOLI, BAMBINA DELL’ASILIO LEGATA ALLA SEDIA CON UNA SCIARPA

Secondo quanto ricostruito dai militari, la madre della piccola ha appreso che il giorno precedente la propria figlia era stata vincolata alla sedia con una sciarpa dall’educatrice, mentre si trovava nell’area mensa dell’asilo. Fortunatamente, la bambina non ha riportato lesioni fisiche a seguito dell’accaduto.

All’arrivo delle forze dell’ordine, era presente anche la direttrice della scuola. Quest’ultima ha comunicato di aver già provveduto al licenziamento della collaboratrice, assunta da pochissimo tempo, non appena venuta a conoscenza del grave gesto. La madre della bambina, rassicurata dall’intervento e dalla pronta reazione della direzione scolastica, non ha sporto denuncia formale nei confronti dell’educatrice.