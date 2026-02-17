Napoli, incendio in via Chiaia: 8 intossicati, distrutto il Teatro Sannazaro

2 minuti per la lettura

Incendio distrugge lo storico Teatro Sannazaro a Napoli: sessanta evacuati e otto intossicati. Procura indaga per rogo colposo.

NAPOLI – Un’alba di fiamme quella di questa mattina, il 17 febbraio 2026 nel cuore della città. Un incendio devastante ha colpito, alle prime luci dell’alba, lo storico Teatro Sannazaro, simbolo della tradizione teatrale napoletana. Le fiamme, divampate intorno alle cinque del mattino, hanno avvolto la struttura sprigionando una nube di fumo denso che ha reso l’aria irrespirabile nell’intera zona di via Chiaia. «Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante. Siamo chiusi in casa con i fazzoletti sul naso», raccontano i residenti del quartiere, svegliati dal boato e dal calore. Il bilancio, fornito dalla Prefettura, parla di 60 persone evacuate dai palazzi circostanti e otto intossicati, di cui quattro trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi o vittime, ma i danni alla struttura sono definiti ingenti.

Sul posto è scattato immediatamente il protocollo di emergenza: il traffico veicolare e pedonale è stato bloccato in tutta la zona. L’Enel ha staccato la corrente su richiesta dei Vigili del Fuoco. E, l’Arpac ha installato centraline per rilevare la tossicità dei fumi sprigionati dal rogo.

TEATRO SANNAZARO, LA PROCURA DI NAPOLI INDAGA PER INCENDIO COLPOSO

Mentre i Vigili del Fuoco lavorano per mettere in sicurezza i resti del teatro, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando il reato di incendio colposo. Il procuratore aggiunto Antonio Ricci e il sostituto Mario Canale hanno già effettuato i primi sopralluoghi per risalire all’origine del rogo, che sembra aver completamente distrutto la sala e il palcoscenico della “bomboniera” di via Chiaia.

MANFREDI: «UNA RISPOSTA CORALE PER LA RICOSTRUZIONE»

Il sindaco Gaetano Manfredi, giunto sul luogo del disastro, ha annunciato un impegno immediato per la rinascita del sito culturale: «Ho sentito il ministro Giuli e il presidente della Regione Roberto Fico. Lavoreremo insieme per restituire il Sannazaro alla città». La mobilitazione delle istituzioni sembra essere totale per salvare uno dei luoghi più iconici della cultura partenopea.