In B&B con droga e pistola clandestina, arrestato 43enne a Boscoreale

1 minuto per la lettura

I carabinieri hanno arrestato a Boscoreale un uomo di Scafati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso di una pistola clandestina

BOSCOREALE (NAPOLI) – I carabinieri hanno arrestato un 43enne originario di Scafati, l’arresto è avvenuto a Boscoreale in provincia di Napoli. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è accusato di detenzione di droga a fini di spaccio e del possesso di un’arma clandestina oltre a diverse munizioni.

L’indagine che ha portato all’arresto è partita quando durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno notato l’uomo cedere un involucro ad una terza persona in cambio di denaro. Una volta fermato, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 9 dosi di droga pronte per la vendita e contanti.

I controlli si sono estesi successivamente anche in un bed and breakfast dove il 43enne conservava il materiale che secondo i militari sarebbe necessario per l’attività illecita. All’interno della camera, infatti, i carabinieri dell’Arma hanno trovato polveri, divisori, dosatori, sacchetti in plastica e macchina per il sottovuoto e 100 grammi di hashish. Inoltre, la perquisizione dei carabinieri ha consentito di trovare anche una pistola con matricola abrasa, quindi clandestina, e un serbatoio carico e proiettili. Il 43enne è ora in carcere.