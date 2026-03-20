Villaricca, stacca con un morso un orecchio al proprietario: 33enne arrestato 

2 minuti per la lettura

Un 33enne con un morso stacca l’orecchio al proprietario dell’appartamento in cui vive, succede a Villaricca dopo una lite per la mancanza d’acqua.

VILLARICCA (NAPOLI) – Una scena che ha riportato alla memoria il celebre match del 1997 tra Mike Tyson ed Evander Holyfield. Ma questa volta è successo in un appartamento di Villaricca, in provincia di Napoli, dove la tensione per la crisi idrica che attanaglia la città è degenerata in un’aggressione. Da oltre una settimana l’acqua manca in diverse zone del comune di Villaricca, un problema noto su cui Regione e Amministrazione stanno lavorando, ma risolto solo parzialmente. In un condominio della periferia nord, ieri pomeriggio 29 marzo 2026, però il persistente rubinetto a secco ha fatto saltare i nervi. Il braccio di ferro tra gli inquilini e il proprietario dello stabile, un uomo di 63 anni, è esploso lungo la rampa delle scale. Al centro del diverbio, un dubbio atroce: la colpa del disservizio era degli enti pubblici o di una negligenza del locatore?

DAL PUGNO DEL 63ENNNE AL MORSO CON CUI STACCA L’ORECCHIO: FOLLIA SULLE SCALE

Gli animi si sono accesi rapidamente trasformando la discussione in un tafferuglio. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario 63enne avrebbe sferrato un pugno a uno dei suoi affittuari, un giovane di 33 anni. La reazione del ragazzo è stata spropositata: il 33enne si è avventato sul padrone di casa e, con un morso netto, gli ha strappato parte del padiglione auricolare.

L’ARRIVO DEI CARABINIERI E GLI ARRESTI

I Carabinieri della compagnia locale sono giunti sul posto nel caos generale, trovando il 63enne sanguinante e i condomini sotto shock. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova tuttora in osservazione per la grave mutilazione subita. Per il 33enne sono scattate immediatamente le manette. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio e dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate. Una vicenda incredibile che trasforma un disagio tecnico in una tragedia della violenza urbana.