Napoli, regali per pratiche immigrazione: misura per direttore dell’ispettorato del lavoro

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Napoli, interdetto il direttore dell’Ispettorato del Lavoro, accusato di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in cambio di viaggi e regali.

NAPOLI – Un nuovo terremoto giudiziario scuote le istituzioni partenopee. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di dodici mesi nei confronti del Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’Area Metropolitana di Napoli e della Provincia di Salerno. Il provvedimento è emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’alto dirigente è indiziato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio. Secondo l’impianto accusatorio coordinato dalla Dda, l’uomo avrebbe fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con proiezione transnazionale, insieme ad altri indagati già destinatari di provvedimenti custodiali emessi nell’ambito della stessa indagine ed eseguiti lo scorso 9 marzo.

In particolare, le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile hanno documentato come i responsabili del collaudato sistema criminale, tra i quali il predetto Direttore, «avrebbero accettato beni di lusso, viaggi e utilità di vario tipo in cambio della produzione di documentazione che agevolasse le pratiche di ingresso dei cittadini extracomunitari».

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Nel corso della stessa indagine e per le medesime fattispecie di reato, erano già stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere quindici indagati e altri tre a quella degli arresti domiciliari. Gli inquirenti continuano a scavare nei faldoni dell’ufficio per verificare se esistano altre pratiche di ingresso “sospette” istruite dagli stessi indagati.