Incidente a Napoli: travolte e uccise due donne: arrestato 34enne alla guida ubriaco

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Travolte e uccise due donne ucraine su Corso Garibaldi di Napoli, alla guida dell’automobile un 34enne risultato positivo al test alcolemico. Arrestato per omicidio stradale, gli sono stati concessi i domiciliari.

NAPOLI – Una serata di sangue e dolore ha sconvolto il cuore di Napoli. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale con l’accusa di aver investito e ucciso due donne di nazionalità ucraina mentre si trovava alla guida sotto l’effetto di alcol. L’incidente è avvenuto ieri sera, 22 marzo 2026, intorno alle 19:15, in una zona centrale e molto trafficata. Secondo le ricostruzioni effettuate dall’Unità Operativa San Lorenzo e dall’Infortunistica Stradale, le due vittime stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Proprio mentre si trovavano al centro della strada, sono state travolte da una Mercedes che procedeva a velocità sostenuta.

Il conducente ha perso il controllo della vettura, finendo la sua corsa contro tre auto in sosta dopo l’impatto fatale. Per una delle due donne non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. La seconda vittima è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove però è spirata due ore dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate.

IL TEST ALCOLEMICO E L’ARRESTO

Immediatamente fermato dagli agenti, il 34enne è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici urgenti. I test hanno confermato i sospetti dei soccorritori: l’uomo era alla guida in stato di ebbrezza. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Napoli, per il conducente è staccato l’arresto immediato con concessione dei domiciliari, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo, risultato essere un’auto a noleggio.

TRAVOLTE E UCCISE DUE DONNE A NAPOLI, INDAGINI IN CORSO: TESTIMONI E TELECAMERE

Gli agenti della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul luogo della tragedia sono stati effettuati i rilievi tecnici e sono stati ascoltati diversi testimoni oculari che hanno assistito alla scena. Un contributo decisivo alle indagini arriverà dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, già acquisite dagli inquirenti, che permetteranno di stabilire con precisione la velocità della Mercedes e l’esatto punto dell’impatto.