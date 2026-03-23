Spari nella notte a Napoli: 31enne ferito durante una rapina

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Spari a Napoli dove un 31enne è stato ferito all’avambraccio da colpi di pistola durante una rapina in vico Cesarea. Indagano i Carabinieri.

NAPOLI– Torna a scorrere il sangue nelle strade del centro di Napoli. Nella notte appena trascorsa, poco dopo le ore 3:00, un uomo di 31 anni è rimasto ferito a seguito di un’esplosione di colpi d’arma da fuoco nel quartiere San Giuseppe. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla vittima, il 31enne. Un cittadino napoletano già noto alle forze dell’ordine stava percorrendo vico Cesarea quando sarebbe stato affiancato da due persone in sella a uno scooter. I malviventi avrebbero tentato di rapinarlo e, nella concitazione del momento, avrebbero fatto fuoco colpendolo all’arto superiore. L’uomo è stato centrato da un proiettile all’avambraccio destro. Nonostante lo shock e la ferita, è riuscito a raggiungere autonomamente o con mezzi di soccorso il vicino ospedale “Pellegrini”.

IL RICOVERO DEL 31ENNE E LE INDAGINI SU RAPINA E SPARI A NAPOLI

Presso il presidio ospedaliero della Pignasecca, il ferito è stato immediatamente medicato dal personale sanitario. Fortunatamente, la lesione non è risultata grave: il 31enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. I militari dell’Arma stanno lavorando su due fronti: Ricerca di bossoli o tracce ematiche sul luogo indicato per confermare l’esatta posizione dell’evento e acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare lo scooter e i due aggressori.

GIALLO SULLA MATRICE

Sebbene il ferito abbia parlato di un tentativo di rapina, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Al momento, la dinamica e la matrice dell’accaduto restano ufficialmente “ancora da chiarire”. Resta da accertare se si sia trattato effettivamente di una reazione a un colpo fallito o se dietro l’episodio possano celarsi altre motivazioni legate alla criminalità urbana.