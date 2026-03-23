Trovato in possesso di 123 ovuli con cocaina ed eroina alla Stazione Centrale di Napoli, un arresto

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La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un uomo con 1,4 kg di eroina e cocaina in 123 ovuli, anche ingeriti.

NAPOLI – Un pericoloso carico di droga pronto a invadere le piazze di spaccio cittadine è stato intercettato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. L’operazione, condotta dai “Baschi Verdi”, ha portato all’arresto di un corriere che trasportava quasi 1,4 kg di sostanza stupefacente, occultata in parte all’interno della cavità gastro-intestinale. L’intervento è scattato nell’ambito di un piano di intensificazione dei controlli economici e del territorio nella zona della Stazione Centrale. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego hanno notato un uomo di nazionalità nigeriana che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di allontanarsi velocemente tra la folla.

Il comportamento sospetto ha spinto i militari a bloccarlo immediatamente. Durante la prima ispezione dei suoi effetti personali, i Baschi Verdi hanno rinvenuto oltre 100 ovuli (per circa 1 kg complessivo) contenenti cocaina ed eroina. Gli involucri, per stessa ammissione del fermato, erano stati precedentemente ingeriti e già espulsi durante il viaggio.

IL FERMATO A NAPOLI AVEVA INGERITO OVULI DI COCAINA ED EROINA: GLI ESAMI RADIOGRAFICI ALL’OSPEDALE DEL MARE

Sospettando che il carico non fosse completo, i finanzieri hanno accompagnato l’uomo presso l’Ospedale del Mare per sottoporlo a esami radiografici. I test clinici hanno confermato i timori degli inquirenti: nell’intestino del corriere erano presenti altri 20 ovuli non ancora espulsi. Dopo alcune ore di osservazione medica, il corriere ha completato l’espulsione dei restanti involucri, che sono stati prontamente sequestrati e analizzati, confermando la presenza di eroina e cocaina di alta qualità. Al termine delle operazioni, il bilancio del sequestro è di 123 ovuli totali recuperati, 1.393 grammi di sostanze stupefacenti sottratte al mercato illecito. Il “corriere” è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.