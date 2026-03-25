Pozzuoli incidente al porto: catena si spezza in cantiere, feriti 3 operai, uno è grave

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Una delle catene di sostegno della gru si spezza al porto di Pozzuoli durante i lavori anti-bradisismo: Tre operai coinvolti nell’incidente, grazie un trentasettenne.

POZZUOLI (NAPOLI) – Un gravissimo incidente sul lavoro ha sconvolto questa mattina, 25 marzo 2026, l’area portuale di Pozzuoli. Tre feriti. Due in modo lieve mentre un operaio di 37 anni sta lottando tra la vita e la morte. I tre sono stati travolti da una rampa metallica nel cantiere per la realizzazione del nuovo pontone galleggiante anti-bradisismo. L’uomo si trova ora ricoverato in rianimazione presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, in prognosi riservata. L’incidente si è verificato durante le delicate operazioni di installazione di una imponente rampa in acciaio. La struttura è parte integrante dell’infrastruttura mobile progettata per contrastare gli effetti del bradisismo, permettendo a traghetti e veicoli diretti verso Ischia e Procida di operare nonostante il sollevamento dei fondali.

Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne stava lavorando al posizionamento della rampa insieme a due colleghi. Durante la fase di sollevamento tramite una gru, una delle catene di sostegno avrebbe ceduto improvvisamente, spezzandosi. Il pesante manufatto metallico ha colpito violentemente l’operaio al volto, mentre i compagni di lavoro sono riusciti a schivare il colpo riportando solo lievi contusioni.

DOPO L’INCIDENTE SUL LAVORO NEL PORTO DI POZZUOLI LA CORSA CONTRO IL TEMPO E INTERVENTO CHIRURGICO PER SALVARE LA VITA AL 37ENNE

I soccorsi sono stati immediati. Il lavoratore è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al vicino nosocomio di Pozzuoli. I medici, riscontrata la criticità del trauma cranio-facciale, hanno disposto un delicato intervento neurochirurgico durato diverse ore. Al termine dell’operazione, il paziente è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi non è stata sciolta. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli organi competenti per i rilievi tecnici e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Sotto la lente degli inquirenti ci sono la tenuta dei materiali di sollevamento (catene e ganci). Il rispetto dei protocolli di movimentazione carichi pesanti e la corretta manutenzione dei macchinari utilizzati nel cantiere portuale.