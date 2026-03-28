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Giovane 19enne ferito con una coltellata, in pieno centro a Napoli, per 5 euro e una sigaretta. Indagano i carabinieri sull’accaduto

NAPOLI – Giovane ferito con una coltellata per 5 euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri. E’ successo intorno alle 3 di notte quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti all’ospedale CTO per una persona ferita. Poco prima un tunisino 19enne era stato trasferito nel pronto soccorso perché vittima di un accoltellamento.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che il ragazzo, mentre era a piazza Garibaldi, sia stato avvicinato da un altro extracomunitario verosimilmente di origine marocchina. L’individuo avrebbe chiesto al 19enne prima una sigaretta, poi 5 euro. Al rifiuto del ragazzo l’uomo lo avrebbe colpito con un fendente alla spalla sinistra.

La vittima, ferita ma non gravemente, è stata medicata dal personale sanitario e con una prognosi di 7 giorni poi dimessa. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.