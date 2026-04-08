Ischia, picchia la compagna con il figlio di 9 giorni in braccio: arrestato 25enne

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Picchia la compagna: è successo a Ischia dove l’uomo ha colpito la 23enne con pugni al volto e morsi, mentre lei cercava di fare scudo con il proprio corpo per proteggere il bambino.

ISCHIA (NAPOLI) – Un’aggressione che ha sconvolto l’isola verde, dove un giovane di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, probabilmente ubriaco, ha scatenato la sua furia sulla compagna di 23 anni, colpendola a pugni mentre la donna stringeva a sé il loro figlioletto nato appena nove giorni fa. L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri 7 aprile 2026. Secondo la ricostruzione dei militari, la follia del 25enne sarebbe stata innescata da un attacco di gelosia. Incurante della presenza del neonato, l’uomo ha colpito la compagna con pugni al volto e morsi, mentre la ragazza cercava disperatamente di fare scudo con il proprio corpo per proteggere il bambino.

Le urla strazianti della vittima hanno attirato l’attenzione dei vicini. Approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, la 23enne è riuscita a fuggire in strada. La neo mamma ha trovato rifugio in una vicina confraternita da dove è partito l’allarme al 112.

PICCHIA LA COMPAGNA: LE INDAGINI E UN PASSATO DI VIOLENZE OMMESSE A ISCHIA

I Carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato la donna con il volto tumefatto e i segni evidenti di un morso. Trasferita d’urgenza all’ospedale Rizzoli, i medici le hanno riscontrato ematomi e lesioni guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno subito portato alla luce una realtà sommersa di abusi mai denunciati. La vittima infatti pare che conservasse sul telefono le foto di precedenti violenze (schiaffi, capelli strappati e morsi). La coppia, insieme da due anni, aveva già vissuto momenti di crisi. Ma la donna aveva deciso di perdonare il compagno sperando in un cambiamento dopo la nascita del piccolo. Già in passato la 23enne si sarebbe rifugiata dai genitori per sfuggire alle ire dell’uomo. I militari hanno raggiunto l’appartamento della coppia, bloccando il 25enne ancora in stato di agitazione. L’uomo è stato arrestato e ora si trova in attesa di giudizio.