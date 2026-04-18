Porto di Napoli, fermato camion con 600 chili di droga: 2 arresti

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Maxi sequestro al Porto di Napoli: i Carabinieri trovano 600 chili di droga in un camion e 78mila euro in contanti. Due arresti.

NAPOLI – Un carico di droga imponente, quasi mille chili di sostanze stupefacenti pronti a inondare le piazze di spaccio campane, è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella. L’operazione, scattata nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del porto, ha portato al sequestro di oltre sei quintali di hashish e cocaina e all’arresto di due persone. Tutto è iniziato quando i militari hanno notato un autoarticolato parcheggiato in una zona adiacente all’ingresso dello scalo portuale. A bordo, due uomini: un 54enne spagnolo, incensurato, al posto di guida e un 38enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, come passeggero.

L’eccessivo nervosismo dei due durante un controllo di routine ha spinto i Carabinieri a ispezionare il vano di carico. All’apertura dei portelloni posteriori, il camion sembrava completamente vuoto. Tuttavia, la cura dei dettagli ha premiato gli investigatori: un piccolo disallineamento tra il rivestimento verticale e il pavimento ha rivelato un ingegnoso doppio fondo. Sollevando i pannelli, è emerso il carico illegale: 566 chili di hashish e ben 78mila euro in contanti.

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L’operazione non si è fermata al porto. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 38enne marocchino, situata a Frignano, nel Casertano. Qui la scoperta è stata altrettanto significativa: sono stati rinvenuti ulteriori 27 chili di hashish e circa 3 chili di cocaina purissima. Al momento dell’arresto, la situazione è degenerata: il 38enne ha tentato di opporsi con la forza, causando lesioni ai militari operanti prima di essere definitivamente bloccato.

I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

I due corrieri sono stati tradotti in carcere in attesa di giudizio. Il 54enne spagnolo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il 38enne marocchino è accusato, oltre che di spaccio, anche di violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le indagini dei Carabinieri proseguono ora senza sosta per ricostruire la rotta internazionale dello stupefacente — che con ogni probabilità partiva dalla Spagna — e per individuare i destinatari finali di questo enorme carico, che sul mercato avrebbe fruttato milioni di euro.