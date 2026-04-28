Gragnano, anziano trovato morto in casa dopo un incendio

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A Gragnano, anziano di 79 anni è stato trovato morto in casa dopo un incendio, i vigili del fuoco hanno trovano il corpo in cucina. Indagini in corso.

GRAGNANO (NAPOLI) – Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata oggi, 28 aprile 2026, in tragedia in via Giacomo Leopardi, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita a causa di un violento incendio divampato all’interno della sua abitazione. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato del fumo denso uscire dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Una volta sfondata la porta d’ingresso per domare le fiamme, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: il corpo dell’anziano era riverso sulle sedie della cucina, l’ambiente più colpito dal rogo. Nonostante il rapido intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe riconducibile proprio alle esalazioni e alle fiamme che hanno avvolto la stanza in pochi minuti.

LE INDAGINI SULL’INCENDIO A GRAGNANO E I RILIEVI SCIENTIFICI SULL’ABITAZIONE IN CUI è STATO TROVATO MORTO L’ANZIANO

Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora tutte da accertare. Gli investigatori non escludono alcuna pista: dal cortocircuito di un elettrodomestico a una tragica fatalità legata ai fornelli o a un sistema di riscaldamento. Per far luce sulla dinamica, i rilievi tecnici e i campionamenti del materiale combusto sono stati affidati alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Gli esperti dell’Arma dovranno stabilire l’esatto punto d’innesco del rogo e se vi siano eventuali responsabilità. Al momento, i Carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni e i familiari per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. E capire se avesse manifestato problemi tecnici all’interno dell’abitazione nei giorni precedenti.