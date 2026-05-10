Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli, 14enne accoltellato

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Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli, un 14enne è stato accoltellato tre volte all’addome in piazza Municipio. Fermato un 15enne per tentato omicidio, la vittima è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Pellegrini

Nella serata di ieri, sabato 9 maggio 2026, in piazza Municipio a Napoli, è scoppiata una violenta lite tra ragazzini che si è conclusa con un accoltellamento. Un ragazzo di 14 anni colpito con almeno tre coltellate all’addome, ferite penetrate che hanno interessato gli organi interni, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine.

L’alterco sarebbe nato in zona McDonald’s, punto di ritrovo abituale di molti giovanissimi, all’uscita da un pub nei Quartieri Spagnoli. Le indagini ipotizzano che la discussione sia partita da una ragazza contesa, con scambi iniziali di insulti e poi di colpi di casco, prima che uno dei due estragga un coltello a farfalla e sferrare i fendenti mortali.

LITE TRA RAGAZZINI A NAPOLI, UN ACCOLTELLATO. DISCUSSIONE NATA PER UNA RAGAZZA CONTESA

Sul posto era presente una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli, che ha immediatamente bloccato il presunto aggressore, un ragazzo di 15 anni, trovato ancora in possesso dell’arma da taglio.

Il 15enne fermato per tentato omicidio e portato agli uffici della Polizia Municipale, mentre la Procura per i minorenni avvia le verifiche per la convalida dell’arresto e la definizione delle formalità a carico.

FERMATO UN 15ENNE

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilito il trasferimento d’urgenza del 14enne all’ospedale Pellegrini. Nella notte ha subito un intervento chirurgico delicato.

IL 14ENNE FERITO IN RIANIMAZIONE

Il quattordicenne è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Pellegrini, dove i medici lo hanno collocato in prognosi riservata a causa della gravità delle ferite all’addome e dell’interessamento degli organi interni.

Le prime valutazioni prevedono altri accertamenti, tra cui una Tac e monitoraggi continui, per stabilire la reale entità dei danni e la durata dell’ospedalizzazione.

LA LITE TRA RAGAZZINI IN PIENO CENTRO A NAPOLI

L’episodio torna a mettere sotto i riflettori la rete di ritrovo dei giovani nel cuore di Napoli, in particolare piazza Municipio, già teatro in passato di altri episodi di violenza, tra cui l’omicidio del giovane musicista Giovambattista Cutolo nel 2023.

Le forze dell’ordine e le autorità cittadine stanno valutando l’opportunità di potenziare i controlli serali e le attività di prevenzione nei punti nevralgici del centro, dove è ricorrente la presenza di gruppi di giovanissimi dopo la scuola e nelle ore serali.