Napoli, esce dalla caserma e gli sparano: gambizzato 48enne

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Quartieri Spagnoli di Napoli un 48enne è stato gambizzato ada due sicari in scooter, l’uomo era appena uscito dalla caserma dei carabinieri.

NAPOLI – Torna a scorrere il sangue tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Nella serata di ieri, 10 maggio 2026, un uomo di 48 anni, V.M., è stato vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco mentre faceva rientro presso la propria abitazione. L’episodio si è consumato in vico Mondragone. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era appena uscita dalla caserma dei carabinieri, dove si era recata per l’obbligo di firma. Proprio in quel tragitto, due persone a bordo di uno scooter si sono avvicinate all’uomo. Uno dei sicari ha esploso un colpo d’arma da fuoco, centrando il 48enne alle gambe, per poi dileguarsi immediatamente nel labirinto di vicoli della zona.

ERA USCITO DALLA CASERMA QUANDO LO HANNO GAMBIZZATO, SOCCORSO DAI CARABINIERI DI NAPOLI

Nonostante la ferita, la vittima della “gambizzazione”, identificata come un parcheggiatore presumibilmente abusivo, è riuscita a trascinarsi nuovamente verso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. L’uomo è stato subito accompagnato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Medicato, i sanitari hanno giudicato il 48enne guaribile in 15 giorni. Intanto i Carabinieri hanno avviato le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica del ferimento e identificare i responsabili dello sparo.