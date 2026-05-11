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Tragedia nel cortile interno della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento, la vittima stava verosimilmente rimuovendo erbacce quando è caduta dal muro perimetrale

SORRENTO – Tragedia questa mattina, lunedì 11 maggio 2026, nel cuore della città. Un 64enne di Massa Lubrense ha perso la vita dopo essere precipitato dal muro perimetrale del cortile interno della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, nelle adiacenze del campo sportivo, in un incidente avvenuto intorno alle 10.45.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce quando ha perso l’equilibrio ed è caduto, riportando ferite risultate fatali. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sorrento e, per i rilievi, i militari del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare ogni dettaglio utile a chiarire le cause della caduta.