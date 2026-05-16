Sparò in hotel per un orologio: dopo l’evasione a Torino arrestato a Napoli

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Dopo l’evasione da una comunità a Torino, sparò in un hotel per rubare un orologio: arrestato a Napoli, trovato a casa della madre

NAPOLI – Sparò un colpo di pistola in hotel per rapinare orologio: dopo l’evasione da una comunità a Torino arrestato a Napoli a casa della madre. I militari della Stazione Carabinieri di Napoli Rione Traiano hanno dato esecuzione ad una ordinanza in materia cautelare di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere emessa dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Napoli su richiesta della Procura generale nei confronti di un 33enne napoletano, ritenuto responsabile di rapina aggravata in concorso.

L’uomo nel mese di agosto 2025 si sarebbe reso responsabile insieme ad un complice di una efferata rapina a mano armata perpetrata all’interno dell’hotel “Excelsior” di Napoli. Sotto la minaccia di una pistola e dopo aver esploso un colpo d’arma da fuoco aveva sottratto un orologio di pregio ad un ospite della struttura ricettiva. Per questo motivo nei confronti del 33enne il regime di arresti domiciliari presso una cooperativa sociale in provincia di Torino. Evaso dalla struttura il 30 marzo 2026, aveva fatto perdere le proprie tracce tanto che la Corte d’Appello di Napoli lo aveva dichiarato, con apposito decreto, “latitante” poiché si era allontanato dal domicilio coatto.

Rintracciato dai Carabinieri presso l’abitazione della madre, dove si era rifugiato nelle prime ore del mattino di domenica 10 maggio, nei suoi confronti è scattato l’arresto, condotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.