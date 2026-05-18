Napoli, trovati i corpi senza vita di due donne in un cantiere edile

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Due donne trovate senza vita in un cantiere a Pollena Trocchia, nel Napoletano. I corpi scoperti nella notte, tra domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026, indagini in corso dei Carabinieri

NAPOLI – Due donne trovate morte nella notte, tra domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026, all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due corpi senza vita.

DUE DONNE RITROVATE MORTE IN UN CANTIERE

I cadaveri, ancora in fase di identificazione, trovati sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due diversi vani ascensore situati a piani differenti dello stabile.

Sul luogo anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, che hanno avviato i rilievi tecnici per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.