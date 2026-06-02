Frattamaggiore, 17enne in fin di vita dopo “miele da sballo”

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Dramma a Frattamaggiore, un ragazzo di 17 anni in pericolo di vita dopo aver assunto “miele da sballo”. Indagano i carabinieri, altri due giovani in stato di choc

Un ragazzo di 17 anni di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale San Paolo dopo aver assunto una sostanza stupefacente nota in rete come “miele da sballo”, un derivato altamente concentrato della cannabis.

Il giovane è arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni, con una crisi respiratoria, insieme ad altri due ragazzi di 19 e 22 anni. Questi ultimi, pur sotto choc, non avrebbero riportato conseguenze cliniche rilevanti.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i tre si sarebbero incontrati nell’abitazione del minorenne, dove avrebbero consumato la sostanza, probabilmente nella quantità di un cucchiaino. Subito dopo l’assunzione, tutti avrebbero accusato un malore, con un rapido peggioramento delle condizioni del 17enne.

A lanciare l’allarme sono stati i genitori del ragazzo, che hanno contattato il 118. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Napoli, dove è attualmente in prognosi riservata.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso. Il vasetto contenente la sostanza gelatinosa, consegnato dal padre del minorenne, è stato sequestrato. Dai primi esami, il contenuto è risultato positivo ai cannabinoidi, confermando la natura stupefacente del composto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla diffusione tra i più giovani di sostanze ad alta concentrazione di principio attivo, spesso vendute online e percepite erroneamente come meno pericolose.