Incidente a Sorrento, scontro tra auto e scooter: morta una donna

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Incidente a Sorrento, il bilancio dello contro tra auto e scooter è grave: una donna 65enne morta e un ventenne è rimasto gravemente ferito.

SORRENTO (NAPOLI) – Una notte di sangue e dolore ha sconvolto la penisola sorrentina. Intorno all’una della scorsa notte, in via degli Aranci a Sorrento, si è consumato un drammatico incidente stradale che è costato la vita a una donna di 65 anni.

La vittima viaggiava come passeggera sul sedile posteriore di uno scooter, guidato da un giovane, dopo aver appena concluso il proprio turno di lavoro in un locale della zona. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato violentemente con un’automobile guidata da un altro giovane.

L’impatto si è rivelato devastante. Sul posto è intervenuta d’urgenza un’ambulanza del 118, ma per la donna di 65 anni tutti i tentativi di rianimazione sono stati inutili: è morta sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Il bilancio del sinistro registra anche un ferito grave. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 20 anni, è stato trasportato in ospedale dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. È rimasto invece completamente illeso l’automobilista che si trovava alla guida della vettura coinvolta nell’impatto.

VEICOLI SEQUESTRATI E INDAGINI SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE DI SORRENTO DOVE È MORTA LA DONNA

Sul luogo della tragedia sono accorsi i Carabinieri della stazione di Sorrento e i militari del nucleo radiomobile, sotto gli ordini del capitano Mario Gioia. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato i rilievi planimetrici e tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno assistito alla drammatica scena per stabilire eventuali responsabilità.

Come da prassi in questi casi di omicidio stradale, entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro amministrativo. Le indagini sono tuttora in pieno svolgimento per chiarire gli elementi che hanno causato la collisione. L’incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza della viabilità nella zona: in questo periodo dell’anno, infatti, le strade sorrentine e quelle della vicina Costiera amalfitana registrano un traffico sempre più intenso e congestionato, aumentando esponenzialmente i fattori di rischio per automobilisti e centauri.