Cornetteria di Napoli star di TikTok, attività sospesa: lavoratori in nero e violazioni igieniche

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La cornetteria di Napoli virale su TikTok, Cip&Ciop, sospesa per la presenza di lavoratori in nero e presunte violazioni igieniche

NAPOLI – Sospesa l’attività della cornetteria più virale di TikTok: Cip&Ciop, situata a Napoli nel quartiere Marianella. Nell’ultimo anno era diventata un vero fenomeno social. Oltre un milione e mezzo di follower, centinaia di clienti ogni giorno e video capaci di totalizzare migliaia di visualizzazioni. Il successo, tuttavia, si è scontrato con un controllo eseguito dai carabinieri e dal personale dell’Asl di Napoli.

I militari avrebbero infatti individuato due lavoratori in nero ed è scattata una sanzione di circa 36mila euro a cui si sono aggiunti altri 24mila euro di sanzioni amministrative. Sul fronte igienico sanitario, invece, i militari avrebbero riscontrato 3 non conformità gravi e sequestrati 450 chilogrammi di alimenti. Inoltre, hanno contestato una sanzione amministrativa di 5 mila euro. Per il titolare è scattata la denuncia, mentre l’attività è stata immediatamente sospesa.

Sulla pagina Instagram del locale è spuntato un messaggio in cui si precisa che la cornetteria è sospesa “temporaneamente”. In particolare, si legge, «ci è stato richiesto di adeguare la separazione tra l’area di lavorazione e l’area aperta al pubblico mediante l’installazione di una vetrata a tutta altezza, al fine di garantire una maggiore tutela dei prodotti alimentari».

E sui lavoratori in nero, il locale precisa che su 12 collaboratori è stata riscontrata la posizione di una persona “in fase di prova”, gli altri risultano «regolarmente inquadrati e in possesso della documentazione richiesta per operare nel settore alimentare». L’obiettivo è quello di «collaborare con le autorità per riprendere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti».