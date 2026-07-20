Accoltellata per gelosia davanti alle figlie: 34enne in arresto a Torre del Greco

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Torre del Greco: continue liti per gelosia, spesso davanti alle figlie, poi il culmine: accoltellata dal compagno 34enne ora in arresto

TORRE DEL GRECO (NA) – L’ennesima lite mossa dalla gelosia si è trasformata in tragedia sfiorata nel Napoletano, dove un uomo di 34 anni ha accoltellato la compagna di 25 anni all’addome, il tutto davanti agli occhi delle due figlie minorenni della coppia.

Ad allertare i Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono stati i familiari dei due, allarmati dalla piega che stavano prendendo gli eventi. Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una scena di forte violenza: stanze a soqquadro, mobili danneggiati, vetri in frantumi e quadri a terra, chiari segni di un’esplosione di rabbia incontrollata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le discussioni e i maltrattamenti in casa andavano avanti da tempo per motivi di gelosia, spesso consumandosi proprio in presenza delle bambine. Questa volta, però, dalle parole e dalle minacce si è passati alle aggressioni fisiche, fino a quando il 34enne non ha impugnato un coltello da cucina scagliandosi contro la donna.

La vittima, subito soccorsa, ha riportato una ferita all’addome ma non è in pericolo di vita, giudicata guaribile in 20 giorni. Per il compagno sono scattate le manette: l’uomo si trova ora in carcere con l’accusa di lesioni aggravate.