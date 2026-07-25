Agguato nel centro storico di Napoli: ferito 33enne

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Un 33enne è stato ferito alla spalla in un agguato all’alba in via San Sebastiano a Napoli: indaga la Polizia.

NAPOLI — Nuova notte quella del 25 luglio 2026 di sangue nel centro storico di Napoli. Intorno alle 5 di questa mattina, in via San Sebastiano, un uomo di 33 anni è stato raggiunto e ferito da colpi d’arma da fuoco. Sull’episodio sono in corso articolate indagini da parte della Polizia di Stato per chiarire le esatte dinamiche e il movente dell’agguato. Immediato l’intervento sul posto degli agenti delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, allertati a seguito degli spari. Il 33enne è stato prontamente soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vecchio Pellegrini”. Successivamente, a causa delle lesioni riportate, i medici ne hanno disposto il trasferimento all’Ospedale del Mare per gestire al meglio la ferita d’arma da fuoco rimediata alla spalla. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

INDAGINI IN CORSO SULLA DINAMICA DELL’AGGUATO DI QUESTA NOTTE A NAPOLI DOVE UN 33ENNE è RIMASTO FERITO

Le circostanze dell’agguato restano al momento ancora tutte da chiarire. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, insieme ai colleghi del Commissariato Dante e della Squadra Mobile di Napoli, stanno effettuando i rilievi sul luogo della sparatoria e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la traiettoria dei colpi e individuare i responsabili.