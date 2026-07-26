Napoli, spara e ferisce l’ex moglie al cimitero: 71enne arrestato

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Attimi di follia in provincia di Napoli dove un uomo di 71 anni di Torre Annunziata spara alla ex moglie al cimitero e poi si è barricato in una cappella prima di essere arrestato dalla polizia

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Spara all’ex moglie all’interno del cimitero in provincia di Napoli, poi si barrica in una cappella e spara anche contro i poliziotti. Alla fine però gli agenti delle forze dell’ordine lo arrestano. È finito in manette un 71enne di Torre Annunziata, che ha ferito in maniera grave a colpi di pistola l’ex moglie di 63 anni. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno.

Il personale del 118 intervenuto sul posto ha soccorso la donna ferita a colpi d’arma da fuoco alle gambe e al basso ventre. Contestualmente le forze dell’ordine sono intervenute in tutta la zona per bloccare l’uomo. In particolare, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, i colleghi dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a disarmare e bloccare il 71enne,

Una volta immobilizzato e reso inoffensivo l’uomo la polizia ha proceduto all’arresto. Ora la sua posizione è al vaglio della Procura di Torre Annunziata. Dovrà, comunque, rispondere di varie ipotesi di reato tra cui reati legati alle armi e lesioni gravi o, se i colpi esplosi hanno colpito la donna in punti potenzialmente vitali, tentato omicidio.